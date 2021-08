Produtores responsabilizam Ministério da Agricultura por possível ruptura nos cereais

Alegando não estarem reunidas as “condições de lealdade e espírito de colaboração” por parte da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC) e a Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo (Anpromis) anunciaram a suspensão da sua participação nas reuniões da Comissão de Acompanhamento da Estratégia Nacional para a Promoção dos Cereais. E alertam para um cenário de quebras no fornecimento de cereais devido aquilo que alegam ter sido uma surpreendente mudança de estratégia por parte do Governo.