Pandemia trava aumento da despesa da ADSE com saúde dos beneficiários

Redução fez-se sentir sobretudo no regime convencionado, onde a despesa recuou mais de 20%. Número de beneficiários aumentou, contrariando a tendência de decréscimo registada entre 2017 e 2019, por causa da adesão dos antigos precários do Estado.

A pandemia veio pôr um travão ao aumento da despesa da ADSE com a saúde dos funcionários e aposentados do Estado que atingiu, em 2020, o nível mais baixo dos últimos cinco anos. Mas se os gastos caíram 13% em comparação com 2019, já as receitas provenientes dos descontos dos beneficiários aumentaram 2,6%, o que acabou por ter um efeito positivo na sustentabilidade do sistema.