Morreu João Gomes Esteves, antigo presidente da Apifarma e vice-presidente da CIP

Morreu João Gomes Esteves, antigo presidente da direcção da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma), que passou também pela vice-presidência da CIP, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira pela associação do sector farmacêutico.

“É com profunda consternação que a Apifarma comunica o falecimento de João Gomes Esteves, presidente emérito desta associação”, lê-se na mesma nota, na qual a associação deixa também “as mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os que se cruzaram com João Gomes Esteves”.

O antigo dirigente associativo, natural de Nisa, tinha 77 anos e era médico veterinário, licenciado pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, tendo trabalhado “no grupo Merck Sharp & Dome onde desempenhou funções nacionais, como presidente do grupo e também internacionais”, de acordo com a mesma nota.

João Gomes Esteves foi presidente da direcção da Apifarma “cerca de 12 anos – de 1992 a 1993, de 1998 a 1999, de 2000 a 2002, e de 2003 a 2006 – e presidente da mesa da assembleia-geral de 2007 a 2021”, recordou a associação. Integrou ainda direcções das associações internacionais da indústria farmacêutica.

João Gomes Esteves foi também vice-presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e vice-presidente do Conselho Geral da AIP-CCI – Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria.

O dirigente “conduziu aos entendimentos que permitiram, após mais de duas décadas de tentativas goradas para constituição de uma cúpula do associativismo empresarial, assinar em Junho de 2010 um acordo entre a AEP – Associação Empresarial de Portugal, a AIP-CE – Associação Industrial Portuguesa – Confederação Empresarial e a CIP – Confederação da Indústria Portuguesa, resultando na constituição da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, tendo sido o presidente da sua Comissão Instaladora”.

Foi agraciado com a Comenda da Ordem de Mérito, pelo Presidente da República, em 2006, e em 2015, no Dia Mundial da Saúde, foi distinguido com a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde, entre outras distinções.

“João Gomes Esteves desempenhou com grande competência e empenho um papel da maior importância na criação de pontes entre a Indústria Farmacêutica e a tutela da Saúde, processo que possibilitou a assinatura do primeiro acordo para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Foi um obreiro e um defensor da cooperação, da colaboração e da criação de sinergias entre todos os agentes que dão vida ao universo da Saúde”, recordou a Apifarma.

O velório decorre esta sexta-feira, dia 6 de Agosto, a partir das 18h e até às 23h, e sábado, dia 7 de Agosto, a partir das 9h, na Basílica da Estrela, em Lisboa e as cerimónias fúnebres com missa de corpo presente realizam-se no sábado, dia 7 de Agosto, às 14h, no mesmo local, com saída às 15h para o Cemitério de Carnaxide.