Concorrência acusa hospitais privados de concertarem posições na ADSE

O objectivo seria a fixação de preços mais favoráveis no âmbito das negociações com a ADSE e o IASFA. Associação que representa o sector está a estudar o processo, mas garante que sempre respeitou o quadro legal em vigor.

A Autoridade da Concorrência (AdC) tem em curso um processo contra os cinco maiores grupos privados de saúde e a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) por terem, alegadamente, coordenado entre si uma estratégia no quadro das negociações com a ADSE (sistema de saúde dos funcionários públicos) e do IASFA (subsistemas de protecção na doença das forças armadas).