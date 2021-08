ANA será determinante para definir futuro da Groundforce

No final de Junho, a dívida da SPdH/Groundforce à ANA era de 12,8 milhões de euros, valor que representa uma subida de 11% em dois meses. E que coloca a gestora aeroportuária como maior credor da empresa de assistência em terra, tendo assim um papel fulcral no desenho do futuro da companhia considerada insolvente, que será traçado na sequência da assembleia marcada para 22 de Setembro.