Valentino Rossi anuncia fim da carreira

O piloto italiano, que soma nove títulos de campeão mundial na categoria rainha do motociclismo, deixou no ar que o seu futuro pode estar ligado aos carros.

Valentino Rossi, um dos maiores e mais carismáticos campeões mundiais do motociclismo, anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o fim da sua carreira no MotoGP no final da temporada de 2021, depois de um quarto de século em grandes prémios.

O italiano de 42 anos, que corre com o número 46, é nove vezes campeão mundial em diferentes categorias, somando 115 vitórias em corridas.

“Decidi parar no final da temporada”, disse numa conferência de imprensa especialmente organizada antes do Grande Prémio da Estíria, que decorre no próximo fim-de-semana na Áustria.

“É difícil, é um momento muito triste, porque é difícil saber que no próximo ano não estarei por aí a correr numa moto. Foi uma longa viagem, da qual gostei muito, faço isto há 30 anos. Mas a minha vida vai mudar. Nesta profissão os resultados fazem a diferença, por isso penso que agora é a decisão certa”, disse.

“Tomei a decisão durante a época. Quando comecei o campeonato queria continuar, mas tenho de perceber se fui suficientemente rápido e infelizmente os resultados foram inferiores ao esperado e comecei a pensar no assunto”.

Rossi disse que ainda que o seu futuro está por decidir. “Sou piloto e adoro correr com carros também, mas ainda nada está decidido. Tenho a minha equipa, o meu irmão [Luca Marini] vamos ver», referiu.

Único piloto a iniciar 400 corridas ou mais, Rossi tem 89 vitórias na categoria superior e outras 26 nas categorias júnior de 125cc e 250cc.