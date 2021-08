Rúben Amorim confirma que Vinagre é a “opção mais clara” para jogo com Vizela

Sporting e Vizela dão esta sexta-feira o pontapé de saída para a temporada 2021/22 (20h15, SPTV1). De um lado vai estar o campeão nacional em título - e vencedor da Supertaça -, do outro o recém-promovido Vizela, considerado como sendo uma das equipas-sensação da II Liga portuguesa da época anterior.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Rúben Amorim, treinador do Sporting, começou por dizer que a época passada já lá vai e que agora é tempo de “trabalhar muito”, porque “tudo pode mudar ao contrário”.

Apesar das cautelas, o técnico dos “leões” está confiante na vitória contra o Vizela, mas garante que alertou os jogadores para uma eventual surpresa por parte do adversário, que pode causar dificuldades.

“É uma equipa que conhecemos bem já desde o campeonato nacional de seniores. O treinador [Álvaro Pacheco] disse que pediu aos jogadores para desfrutarem, mas eu já sei que não vêm para desfrutar, mas sim para vencer e se não estivermos na máxima força, podemos perder pontos”, notou.

Sendo uma equipa que possui jogadores “que se conhecem bem e com um espírito forte”, Rúben Amorim acredita ainda que o Vizela vai entrar motivado e “sem nada a perder”. O Sporting terá que “correr mais do que o Vizela”.

O treinador “leonino” referiu ainda que “nem tudo foi bom no jogo da Supertaça”, com destaque para as dificuldades na construção no início do jogo, ainda que a equipa tenha estado bem defensivamente. “Há jogadores que vão subir de forma, o grupo está bem preparado e com várias opções, mas podemos melhorar em todos os aspectos e sermos mais denominadores”, completou.

Para a partida desta sexta-feira, o treinador do Sporting confirmou que não vai poder contar com Nuno Mendes e Pedro Porro, ambos lesionados, mas Rúben Amorim deixou claro que o lateral Rúben Vinagre é uma das opções. “É a opção mais clara, mas não digo mais, porque não quero dizer tudo ao mister Pacheco”, disse, entre risos.

Questionado sobre se a equipa sente necessidade de ter mais opções para a posição de ponta-de-lança, Rúben Amorim afirmou que está “muito confortável” com o que dispõe no plantel, motivo pelo qual o empréstimo de Pedro Marques aconteceu.

E em casos “de urgência” há sempre Coates. “É o nosso melhor jogador de cabeça e não me interessa se é central ou não. O Pote também já passou por lá em alguns momentos, mas o Paulinho e o Tiago Tomás são suficientes para atacar a época e há vários jogadores que podem passar por lá”, sublinhou.

Para o jogo entre o Sporting e o Vizela vão estar disponíveis 17 mil bilhetes, num encontro que vai marcar o regresso do público ao Estádio José Alvalade e à I Liga.