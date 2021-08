Paços de Ferreira e Santa Clara entram em acção na Liga Conferência

“Castores” vão ter pela frente os norte-irlandeses do Larne, naquele que será o regresso da equipa portuguesa às competições europeias. O Santa Clara defronta os eslovenos do Olimpija Ljubljana, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Esta quinta-feira jogam-se as restantes partidas da primeira mão da terceira pré-eliminatória da recém-criada Liga Conferência, com o Paços de Ferreira e o Santa Clara - as únicas equipas portuguesas na prova - a entrarem em acção.

A primeira equipa a subir ao relvado será o Paços de Ferreira, com a recepção aos norte-irlandeses do Larne, esta quinta-feira (19h, SPTV1).

“Temos de olhar com muito respeito para o Larne”. Foi desta forma que Jorge Simão falou do próximo adversário, quarto classificado na temporada passada da Liga da Irlanda do Norte.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico dos “castores” deixou claro que cair na tentação de subestimar o opositor “poderá sair muito caro”.

Para chegar até à terceira pré-eliminatória, o Larne somou três vitórias e um empate a um golo, um dado que também não escapou ao treinador do Paços de Ferreira.

Jorge Simão sublinhou a maturidade do adversário, em que “nove dos habituais titulares têm três ou mais anos de clube, o que ilustra a muita força desta equipa”. Ainda assim, o técnico de 44 anos destacou um jogador a ter em atenção.

“Eles jogam com uma habitual linha de três defesas e não são de pontapé para a frente. Com possibilidades, jogam no pé e com ligações. Depois têm um ponta de lança, o David McDaid, que é um jogador experiente e com golos na carreira, com um perfil de ponta-de-lança diferente do que estamos habituados, porque é rápido, forte e entroncado”, notou.

Jorge Simão considerou também que o regresso dos adeptos ao estádio Capital do Móvel pode ser mesmo “decisivo” para o embate com o Larne, que marca o retorno dos “castores” às provas europeias oito anos depois da última presença.

“Jogamos em casa na primeira mão e temos os nossos connosco. Isso pode ser um factor muito importante, aqui e ali até decisivo”, admitiu.

Já o Santa Clara vai receber esta quinta-feira os eslovenos do Olimpija Ljubljana (21h30, SPTV1), nesta que é a época de estreia dos insulares em competições europeias.

A equipa eslovena está neste momento no quinto lugar da Liga da Eslovénia – em dois jogos, a formação treinada por Savo Milošević somou um empate e uma vitória (esta com um triunfo por 3-1 diante do Maribor, actual segundo classificado, e que tem mais um jogo).

O emblema esloveno vai contar com um novo reforço, já que anunciou nesta terça-feira a contratação do avançado Lamine Tall, jovem de 19 anos e que chega da Roma, de José Mourinho, com contracto válido até Junho de 2024.

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, espera partir em vantagem na eliminatória no encontro de amanhã, mas prevê uma partida muito equilibrada.

“Antevejo um grande equilíbrio nesta eliminatória, porque estamos perante uma boa equipa, que demonstrou isso no último jogo do campeonato, quando conseguiu vencer o Maribor, uma das grandes equipas da Eslovénia. Portanto, é sinal de qualidade”, referiu o técnico na conferência de imprensa de antevisão do encontro.