Lionel Messi não joga mais no Barcelona

Chegou ao fim a “novela” em torno da renovação de contrato de Lionel Messi com o Barcelona. O clube catalão anunciou nesta quinta-feira que o jogador vai abandonar o clube, apesar de até ter chegado acordo com Messi para a renovação de contrato.

ÚLTIMA HORA



Leo Messi no continuarà lligat al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 5, 2021

Os espanhóis remetem o desfecho para “obstáculos financeiros e estruturais” relativos aos regulamentos da Liga espanhola, que limitaram os gastos possíveis por parte do clube catalão.

“Em consequência desta situação, Messi não poderá permanecer no FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube acabem por não ser satisfeitos. O FC Barcelona expressa de todo o coração a sua gratidão ao jogador pela sua contribuição para o engrandecimento do clube e deseja-lhe o melhor para o futuro na sua vida pessoal e profissional”, pode ler-se no comunicado do clube.