Dez momentos inesquecíveis de Messi no Barcelona

Ao longo de 20 anos (17 temporadas) no Barcelona foram muitos os acontecimentos que marcaram a permanência do futebolista argentino no clube catalão.

Era uma ligação exclusiva aquela que o Barcelona e Messi tinham entre si. O futebolista argentino nunca jogou noutro clube a nível profissional. Por isso, é natural que haja vários momentos marcantes na carreira do avançado sul-americano durante as duas décadas que passou no “Barça”. Aqui ficam dez, eleitos pelos espanhóis do site mediotiempo.

Primeiro jogo foi em Portugal

Tudo começou em Portugal. Numa história já contada mil vezes, foi na inauguração do Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, num jogo particular, que Lionel Messi se estreou na equipa principal do Barcelona. O argentino tinha 16 anos.

O primeiro golo

O seu primeiro golo com a camisola “blaugrana”, contudo, surgiria um pouco depois, a 1 de Maio de 2005, numa partida da Liga espanhola, depois de ter entrado em campo para substituir o camaronês Samuel Eto'o. Aliás, Messi não marcou apenas um golo mas dois nesse jogo, praticamente idênticos, embora o primeiro tivesse sido anulado por fora de jogo. Acrescente-se ainda que o argentino se tornou, à época, o futebolista mais jovem de sempre da história do Barcelona a marcar um golo numa partida da Liga espanhola.

Foto O jovem Messi no Barcelona ALBERT GEA/REUTERS

Campeão do mundo

Foi como jogador do Barcelona mas ao serviço da selecção argentina que Messi, com dois golos da sua autoria, se sagrou campeão do mundo de sub-20, em 2005. Os sul-americanos derrotaram a Nigéria na final da prova. Messi foi ainda o melhor goleador da competição e eleito o melhor jogador do torneio.

Primeiro hat-trick

Decorria a temporada 2006-07 quando Messi, ainda com a camisola número 19 nas costas, assinou o seu primeiro “hat-trick”, e logo frente ao Real Madrid, eterno rival dos catalães. Apesar do seu desempenho o encontro terminaria empatado.

​A primeira Liga dos Campeões

No final dessa temporada de 2006, Messi conquistou a sua primeira Liga dos Campeões - os catalães derrotaram o Arsenal por 2-1 numa final épica e memorável -, embora não tenha jogado a partir dos quartos-de-final devido a uma lesão.

A primeira bola de ouro

Em 2009, ganhou a sua primeira Bola de Ouro, superando Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e o seu colega de equipa de então Xavi Hernández. Desde essa data, Messi já venceu o troféu por mais cinco vezes.

Primeiro triplete com o Barcelona

Messi, numa equipa composta, entre outros, por Rafael Márquez, Samuel Eto’o, Carles Puyol, Andrés Iniesta ou Thierry Henry, festejou em 2008-09 o seu primeiro “triplete”, ganhando a Liga espanhola, a Taça do Rei e a Liga dos Campeões, convertendo-se no primeiro emblema espanhol a consegui-lo.

Cinco golos num só jogo

Foi um dos jogos mais memoráveis da carreira de Messi. Na época de 2011-12, frente ao Bayer Leverkusen, a contar para a Liga dos Campeões, o argentino apontou cinco golos na segunda-mão dos oitavos-de-final da prova.

Foto Messi marcou cinco golos num só jogo LLUIS GENE/AFP

A arte de marcar um penálti

Penálti à Cruyff. Messi cobrou o castigo máximo sem rematar à baliza, mas passando a bola ao seu colega de equipa Luis Suárez, que atiraria para o fundo das redes da baliza do Celta de Vigo. O lance aconteceu num jogo da Liga espanhola de 2016 que terminou com um 6-1 favorável aos “culés”.

600 golos pelo Barcelona

No jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões da temporada de 2018-19, frente ao Liverpool, Messi marcou aquele que foi o seu golo 600 com a camisola do Barcelona.