Costa diz que Pichardo “voou” para o ouro, Marcelo destaca recorde nos Jogos. As reacções à vitória no triplo salto

Somam-se as reacções à vitória de Pedro Pablo Pichardo nos Jogos Olímpicos, na madrugada desta quinta-feira. Do desporto à política, as felicitações pela conquista do ouro olímpico na prova do triplo salto destacam o empenho do atleta, vincando a importância histórica desta medalha – que confirma a melhor participação de sempre de Portugal em Jogos Olímpicos.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quinta-feira que Pedro Pichardo “voou para o ouro” na final do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, referindo que este é um resultado que “enche de emoção e alegria” o país.

Este é o primeiro grande título de Pichardo numa competição mundial REUTERS/Fabrizio Bensch Qualquer um dos saltos válidos de Pichardo teria dado para conquistar o ouro, com o melhor a chegar ao terceiro ensaio, 17,98m, novo recorde de Portugal REUTERS/Dylan Martinez Pichardo marcou 17,61m nos dois primeiros saltos e disparou para 17,98m no terceiro REUTERS/Aleksandra Szmigiel,REUTERS/Aleksandra Szmigiel O saltador luso-cubano dominou a final desta quinta-feira REUTERS/Aleksandra Szmigiel Com a bandeira nacional REUTERS/Aleksandra Szmigiel Pedro Pablo Pichardo tem 28 anos REUTERS/Clodagh Kilcoyne Além do ouro, Pichardo queria ter conseguido “ficar nos livros de recordes”. “Ainda tenho Paris2024 e vou continuar a trabalhar para isso” REUTERS/Aleksandra Szmigiel REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fotogaleria

“Pedro Pichardo voou para o ouro num triplo salto histórico e inesquecível que nos enche de emoção e alegria. O melhor resultado de sempre em Jogos Olímpicos e um enorme orgulho para todos nós”, disse o primeiro-ministro numa mensagem na rede social Twitter, acrescentando que “cada centímetro é ouro, mas também muito trabalho”.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o atleta pela conquista da medalha de ouro, destacando a melhor participação portuguesa de sempre.

“Naquela que já é a melhor participação de sempre de Portugal nos Jogos da era moderna, Pedro Pichardo alcançou a glória do ouro olímpico, a quinta destas medalhas na história de Portugal”, refere uma mensagem publicada do site oficial da Presidência da República, com o chefe de Estado a agradecer, “em nome de Portugal e dos portugueses”, o desempenho do atleta do Benfica.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou que Pichardo foi “um colosso no estádio”, garantindo que o país não esquecerá o feito do atleta.

O Benfica, clube que o saltador representa, deu os parabéns pela conquista nas redes sociais. Já esta manhã, numa nota assinada pelo presidente Rui Costa, as “águias” destacam o empenho e ambição do medalhado.

Também Pedro Proença, presidente da Liga, destacou o “feito histórico que muito honra o país”.