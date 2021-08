“Toda a gente acha que é fácil, mas dá trabalho”. Os saltos de ouro e a festa em imagens

Pedro Pablo Pichardo é o novo campeão olímpico do triplo salto. O saltador luso-cubano dominou a final desta quinta-feira, nunca cedendo a primeira posição do concurso — qualquer um dos seus saltos válidos teria dado para conquistar o ouro, com o melhor a chegar ao terceiro ensaio, 17,98m, novo recorde de Portugal. E celebrou com a bandeira portuguesa e muitos sorrisos, ele que admite ser muito reservado.

“Toda a gente acha que é fácil, mas dá trabalho”, contou o atleta na zona mista do estádio olímpico. O facto de o estádio não poder ter adeptos “até foi bom”. “Vou para o quarto e festejo sozinho lá. Tenho muita vergonha, sou mais reservado”, declarou, quando questionado sobre a razão de não ter dado a típica volta olímpica.

Na conferência de imprensa, disse que ouro servia também de agradecimento. “Este ouro tem um significado muito grande, pois é a única forma que tenho de agradecer ao país que me apoiou desde o primeiro dia. Agradecer com medalhas e bons resultados”, desabafou.

Pedro Pablo Pichardo conquista ouro em Tóquio