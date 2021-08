Quinta, na TV: entre uma Europa selvagem e a história do átomo, há ciclismo, polícias e gastronomia das Caraíbas

CINEMA

Por Quem os Sinos Dobram

TVCine Edition, 19h20

Por Quem os Sinos Dobram é a adaptação do romance de Ernest Hemingway que juntou Ingrid Bergman e Gary Cooper no grande ecrã e resultou num grande sucesso, conseguindo nove nomeações para os Óscares e o Óscar de melhor actriz secundária para Katina Paxinou. Trata-se da história de Robert Jordan (Gary Cooper) e de María (Ingrid Bergman), que decorre numa altura de guerra civil, em Espanha, na década de 1930. Jordan é um norte-americano idealista a quem foi dada uma missão de risco nas montanhas. María é uma rapariga espanhola que Pilar (Katina Paxinou) encoraja a juntar-se a Jordan.

Polícia no Limite

TVCine Top, 21h30

Realizado por Cory Bowles (numa primeira incursão no cinema, depois de anos como realizador de televisão e curtas), este filme foca-se num polícia negro que trabalha numa comunidade privilegiada, a qual o faz sentir como se não pertencesse à mesma, e acaba por chegar a uma limite, que o leva a descarregar as suas frustrações sobre quem jurou proteger. O elenco conta com Ronnie Rowe, Sophia Walker, Sebastien Labelle, Simon Mutabazi e Christian Murray.

Esquadrão Suicida

Hollywood, 21h30

Deadshot, Harley Quinn, Boomerang, El Diablo, Killer Croc e Enchantress são alguns dos supervilões do universo da DC Comics que são recrutados por Amanda Waller, agente do Governo, para formar um grupo que leva a cabo missões perigosas e defende o mundo de ameaças inqualificáveis. Como seria de esperar, são altamente instáveis, perigosos e pouco fiáveis. Além deles, Rick Flag, Katana e Joker juntam-se neste filme de David Ayer (em versão alargada) – que escreveu Dia de Treino e realizou Fim de Turno e Fúria – a partir da banda desenhada de John Ostrander, que parece abandonar parcialmente a ultra-seriedade de Homem de Aço e Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça, os outros dois filmes desta fase do universo cinematográfico da DC Comics. Com Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Cara Delevingne, Karen Fukuhara, Ike Barinholtz, Viola Davis e Scott Eastwood.

DOCUMENTÁRIOS

Europa Mais Selvagem

RTP2, 16h13

Estreia de uma série documental de seis episódios que mostra a forma como a natureza, de forma resiliente e eterna, tem a capacidade de renascer das formas mais improváveis. Passeando por diferentes paisagens da Europa, acompanhamos ursos que voltam a prosperar em áreas com mais espaço, a fauna que rejuvenesce na neve da Lapónia, voando do Círculo Polar Ártico para zonas húmidas fluviais, das florestas para montanhas escarpadas.

Nós e o Átomo

RTP2, 22h55

Um documentário que dá uma visão abrangente face à história da investigação e exploração do fenómeno da energia nuclear. Passamos por diferentes eventos nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, traçando o desenvolvimento deste tipo energético desde o pós-guerra à contemporaneidade.

GASTRONOMIA

Ainsley's Caribbean Kitchen

Casa e Cozinha, 18h e 22h

Uma viagem pelos sabores do mundo com Ainsley Harriot , que mostra o melhor da gastronomia das Caraíbas neste Ainsley's Caribbean Kitchen. Ao longo dos seis episódios, o cozinheiro e apresentador Ainsley Harriott regressa às raízes para revelar os segredos da culinária da sua infância, numa viagem por Trinidad, Granada, Barbados, Santa Lúcia e Antígua. O primeiro episódio é dedicado à Jamaica, havendo olhos e barriga para inhame grelhado com molho de alho, menta e pimentão, gambas grelhadas com molho de lima e um prato de pêras e rum e café dos Montes Azuis com um crumble de coco.

DESPORTO

82ª Volta a Portugal em Bicicleta

RTP1, 15h

Com comentários de Marco Chagas e a presença de Gonçalo Ventura, Inês Gonçalves, Pedro Teichgraber e Hugo Sabido, continua a competição nacional de ciclismo, com passagem hoje por Setúbal.