Na sua nova série, Joseph Gordon-Levitt tem uma crise de “millennialidade”

Joseph Gordon-Levitt, o simpático actor que o mundo viu crescer na televisão, está a ter uma crise de “millennialidade”. Mr. Corman é o seu alter-ego ficcional, uma versão alternativa do que teria sido a carreira do adolescente alienígena Tommy de 3º Calhau a Contar do Sol se não tivesse trabalhado com Christopher Nolan, Oliver Stone ou Rian Johnson, e é essa a história que quis contar na nova série que criou, produz, realiza e protagoniza. A ansiedade e as reflexões sobre sucesso e a vida real dominam um professor mediano que queria ter sido um músico superlativo neste drama com aspirações de comédia que se estreia esta sexta-feira na Apple TV+.