Portugal vacinou poucos jovens adultos, mas poucos países vacinaram os mais velhos como Portugal

Mais de 90% das pessoas nos grupos etários acima dos 60 anos já estão completamente vacinadas contra a covid-19. Resultado dessa aposta, Portugal é dos países com menor percentagem de adultos dos 18 aos 24 anos com esquema vacinal concluído.

Pouco mais de 10% da população entre os 18 e os 24 anos já tem a vacinação completa em Portugal. O valor é dos mais baixos entre cerca de duas dezenas de países europeus que têm acompanhado a administração de primeiras e segundas doses por grupo etário, de acordo com os dados do Our World in Data (OWiD). A percentagem baixa em Portugal é justificada por uma estratégia de vacinação que apostou muito na imunização prioritária dos mais velhos e vulneráveis: mais de 90% das pessoas nos grupos etários dos 60 aos 69, 70 aos 79 e 80 ou mais anos já está completamente vacinada e o país está em quarto no que diz respeito à percentagem total com o esquema vacinal completo.