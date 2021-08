Norma da DGS sobre vacinação dos jovens “é mais coerente”

Para o bastonário e para o presidente do colégio de pediatria da Ordem dos Médicos, a norma relativa à vacinação dos jovens veio clarificar a situação que tinha sido deixada em aberto pela DGS, de qualquer jovem poder ser vacinado com indicação médica. Adolescentes com as doenças elegíveis estão a ser identificados.

Para o bastonário dos médicos, a norma relativa à vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos, publicada esta terça à noite pela da Direcção-Geral da Saúde (DGS), “vem clarificar a posição assumida anteriormente pela DGS no parecer que publicou no site”. Em causa está o documento em que a DGS dizia esperar por mais estudos para fazer uma recomendação sobre a vacinação universal nesta faixa etária e, ao mesmo tempo, admitia a possibilidade de qualquer jovem nestas idades poder ser vacinado por indicação médica. Em comunicado, emitido esta quarta-feira, a DGS afirma que a vacinação de adolescentes saudáveis “não se coloca nesta fase”, já que ainda estão a ser vacinadas as pessoas com mais de 18 anos e “está a ser dada prioridade a adolescentes e jovens com comorbilidades”.