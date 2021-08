Jovens saudáveis entre os 12 e os 15 anos não vão ser vacinados nesta fase, esclarece DGS

Direcção-Geral da Saúde explica que, na fase actual, ainda estão a ser vacinadas faixas etárias acima dos 18 anos e está a ser dada prioridade a adolescentes com doenças de risco.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) acaba de esclarecer que os adolescentes saudáveis não vão ter acesso à vacinação contra a covid-19 na fase actual. “A possibilidade de acesso de adolescentes saudáveis à vacinação não se coloca nesta fase, dado que ainda estão a ser vacinadas faixas etárias acima dos 18 anos e está a ser dada prioridade a adolescentes e jovens com comorbilidades”, explica a DGS numa nota divulgada esta quarta-feira à tarde.

O organismo liderado por Graça Freitas remete para a norma que publicou na noite de terça-feira e que veio definir a lista de doenças e condições de maior risco associado a covid-19, nomeadamente cancros activos, obesidade, diabetes, imunossupressão, entre outras. “Tal como se procedeu para as comorbilidades prioritárias para a Fase 1 e Fase 2 (pessoas com 16 ou mais anos de idade), os adolescentes com estas comorbilidades são elegíveis para vacinação após a sua identificação, através da Prescrição Electrónica Médica, pelos médicos assistentes”, explica a DGS.

Acrescenta ainda que é “dada a possibilidade de, tal como na vacinação de pessoas com 16 ou mais anos, em situações excepcionais e clinicamente fundamentadas, o médico referenciar uma pessoa para vacinação prioritária”, referenciação que “deverá ser baseada numa avaliação de benefício-risco”.

A norma com a lista de patologias foi divulgada quatro dias após ter sido tornado público um parecer da DGS sobre a vacinação dos adolescentes entre os 12 e os 15 anos de idade. Na sexta-feira passada, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que se decidiu, para já, numa posição cautelosa, vacinar apenas prioritariamente os menores entre os 12 e os 15 anos com doenças de maior risco associado a covid-19, enquanto se aguardam mais dados para decidir se se avança ou não para a vacinação universal.

Mas no parecer que divulgou ficava aberta a possibilidade de os jovens nestas idades serem vacinados por indicação médica. “Deve ser dada a possibilidade de acesso à vacinação, a qualquer adolescentes com 12-15 anos, por indicação médica, de acordo com a calendarização da campanha de vacinação”, refere o parecer.

A confusão instalou-se depois de o Presidente da República ter afirmado que a vacinação das crianças saudáveis estava aberta “à livre escolha dos pais” e de Graça Freitas ter respondido que a vontade dos pais não era suficiente mas assumido que, desde que haja indicação médica, qualquer adolescente poderá ter acesso à vacina. Agora, explica-se claramente que os adolescentes saudáveis não devem ser vacinados nesta fase.