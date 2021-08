Marcelo manda para o Constitucional norma que dá acesso ao MP a comunicações privadas

Presidente promulgou cinco diplomas e pediu fiscalização do texto que transpõe a directiva europeia relativa ao combate à fraude e à contrafacção de meios de pagamento que não em numerário.

O Presidente da República pediu nesta quarta-feira ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização preventiva de um artigo da nova lei, proposta pelo Governo, que permite o acesso do Ministério Público (MP) a comunicações privadas no âmbito de investigações de cibercrime. O anúncio foi feito na página da Presidência da República, que acrescenta que, paralelamente, o chefe de Estado promulgou outros cinco diplomas do Governo e da Assembleia da República relativos a medidas de apoio social às famílias, luta contra a violência doméstica e funcionamento dos tribunais.