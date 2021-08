Há duzentos anos a abolição das touradas já era motivo de debate parlamentar em Portugal

Passam esta quarta-feira 200 anos sobre o debate, nas Cortes Constituintes, de um projecto de lei de Borges Carneiro para a proibição dos espectáculos tauromáquicos, no mesmo dia em que a Federação Portuguesa de Tauromaquia (Pró Toiro) anunciou que, depois de “vários adiamentos” provocados pela pandemia, a temporada taurina em Lisboa tem início nesta quinta-feira com uma corrida de touros à portuguesa, sendo a época composta por seis espetáculos. À margem da função está marcado nas imediações da praça do Campo Pequeno, um protesto do colectivo pró-veganismo Acção Directa.