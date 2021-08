A DGS a esclarecer coisas desde 30 de Julho

O mais cruel dos meses não é o Abril do T.S. Elliot – é Agosto. Metade das pessoas desapareceram dos sítios; a outra metade, que está a pensar em desaparecer muito rapidamente, funciona a espasmos. As coisas mudam. O calor não dilata só os corpos.

Aquilo a que assistimos desde 30 de Julho, a propósito da vacinação dos 12-15, da parte da Direcção-Geral da Saúde, pode ter alguma explicação na crueldade do mês. A série de acontecimentos é divina, depois de o primeiro-ministro ter anunciado, a 21 de Julho, que estava “tudo preparado” para vacinar adolescentes entre os 12 e os 17 nos fins-de-semana entre 14 de Agosto e 19 de Setembro, à espera de uma decisão da DGS.

Recapitulemos os últimos cinco dias. É um exercício interessante (e cruel), qualquer que seja a posição de cada um sobre a vacinação desta faixa etária. Na sexta-feira, Graça Freitas pareceu fechar a porta à vacinação dos 12-15. Mas só pareceu. Mesmo assim, a mensagem dominante foi a de que estava proibida. A verdade rigorosa é que enquanto dizia que “a DGS emitirá recomendações sobre a vacinação universal dos 12 aos 15 anos logo que estejam disponíveis dados adicionais sobre a vacinação destas faixas etárias”, também dizia que se houvesse recomendação pediátrica a vacina poderia ser dada. Mas esta última informação foi abalroada pela mensagem dominante – que é o que acontece sempre. Para o cidadão comum, a vacinação dos 12-15 saudáveis não iria acontecer.

Depois de, no Brasil, Marcelo ter dito que “as autoridades sanitárias não proibiram a vacinação no caso de as crianças não terem doenças ou patologias”, admitindo mesmo que o processo estava dependente da “livre escolha dos pais”, o Ministério da Saúde fez um esclarecimento raro a um domingo, ainda mais raro num primeiro dia de Agosto. Afinal, para o caso de se ter percebido mal o que Graça Freitas queria dizer, o Ministério da Saúde esclareceu o seguinte: “De acordo com a recomendação da DGS, entre os 12 e 15 anos, e para além dos casos de co-morbilidades, a vacina é possível por indicação médica. Portanto, cabe aos pais decidir levar os filhos ao médico para que este determine se recomenda a toma da vacina.”

Parecia tudo (mais ou menos) claro até ter chegado o esclarecimento da DGS desta quarta-feira: “A possibilidade de acesso de adolescentes saudáveis à vacinação não se coloca nesta fase.” É natural que pais de adolescentes e pediatras estejam a subir paredes. A crueldade de Agosto pode explicar uma parte da confusão, mas, lá está, não se pode culpar de tudo o calendário romano.