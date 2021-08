Figueira da Foz abre espaço de coworking para projectos artísticos “inovadores”

O Quartel da Imagem, na Figueira da Foz, antiga casa dos bombeiros municipais reabilitada para actividades culturais, vai albergar um espaço de coworking dirigido à produção multimédia e artística, cujas candidaturas já estão abertas.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município litoral do distrito de Coimbra afirma que o novo espaço de coworking “pretende estimular, incentivar e apoiar o empreendedorismo no concelho da Figueira da Foz, apoiando projectos, empresas e profissionais liberais em processo de incubação, mas que estejam, também, numa fase de desenvolvimento e consolidação da sua actividade e ou negócio”.

O novo espaço, que ocupa a totalidade do segundo piso do Quartel da Imagem - edifício secular recentemente reabilitado e localizado no centro da cidade, em frente à igreja matriz de São Julião e que já alberga o Arquivo Fotográfico Municipal - é dirigido a “promotores de actividades de produção multimédia e artística, entre outras, desde que revelem carácter inovador no seu projecto”, assinala a nota.

Estes incluem “empreendedores singulares e colectivos detentores de projectos ou de actividade empresarial adequada que se encontre em fase de startup, em processo de desenvolvimento ou consolidação das suas ideias de negócio”, mas também detentores de iniciativas locais de emprego e profissionais liberais em auto-emprego, acrescenta.

Composto por quatro salas com postos de trabalho partilhados “acompanhadas de serviços de apoio logístico e administrativo básicos”, salas de reuniões e sala polivalente, o novo espaço municipal de coworking disponibiliza três modalidades - Coworker Project, Business e Criativo - sendo que, nas duas primeiras, a permanência pode ir até dois ou três anos, respectivamente, enquanto a última é destinada a utilizadores com “necessidades pontuais ou de curta duração”, um período de tempo de ocupação que, segundo o município, “pode ser de meio-dia, um dia, uma semana ou um mês”.

A nota acrescenta que a utilização do espaço na modalidade de Criativo “não está sujeita a candidatura, bastando ser requerida com antecedência, por e-mail, à entidade gestora”.

Ainda de acordo com o comunicado, o espaço de coworking do Quartel da Imagem pretende “criar uma comunidade de empreendedores”, em conjunto com o projecto semelhante existente no edifício do mercado municipal (Mercado de Ideias), “e com a restante rede do Ecossistema de Empreendedorismo da Figueira da Foz, fomentando, assim, a interação entre profissionais de diversas áreas”, sustenta.