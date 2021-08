Belos livros

A principal razão para que o futuro dos livros como objectos físicos seja auspicioso, apesar das ameaças da electrónica, é o facto de serem obras de arte, por vezes verdadeiros objectos de desejo, não apenas pelo conteúdo mas também pela forma. Neste tempo estival, em que muitas pessoas têm mais tempo para repararam e desfrutarem de tudo o que é belo, sugiro uma dúzia de livros recentes que se distinguem precisamente pela sua qualidade estética. Vale a pena sentarmo-nos a sós com eles, em casa ou noutro sítio. Ou, se não os temos, namorá-los nas Feiras do Livro de Lisboa e do Porto que vão ter lugar no final de Agosto e início de Setembro, trazendo-os eventualmente para gozo doméstico. Agrupei-os por tipos de conteúdo, sendo a ordem, dentro de cada tipo, alfabética de autor.