Macron doa mais 100 milhões de euros ao Líbano mas critica “fracasso histórico e moral” dos seus políticos

França aumenta contribuições em ajuda humanitária, um ano depois da explosão de Beirute. Joe Biden também anuncia reforço do auxílio financeiro. Os dois criticam a classe política por não fazer as reformas necessárias.

Um ano depois da brutal explosão no porto de Beirute que fez 218 mortos, mais de 6500 feridos, cerca de 300 mil deslocados e que devastou parte da capital do Líbano, Emmanuel Macron anunciou que a França vai contribuir com mais 100 milhões de euros em ajuda humanitária e com 500 mil doses de vacinas contra a covid-19.