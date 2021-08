Começou o julgamento de Maria Kolesnikova, uma das principais opositoras do regime bielorrusso

Quase um ano depois de ter sido detida, começou esta quarta-feira o julgamento à porta fechada de uma das principais líderes da oposição na Bielorrússia. Maria Kolesnikova, que ajudou a organizar os protestos do ano passado contra o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, está a ser julgada juntamente com o advogado Maxim Znak. Ambos os activistas podem ser condenados a penas de 12 anos de prisão.

Os dois opositores são acusados de conspirar para subir ao poder ilegalmente, criar uma organização extremista e incitar acções que comprometem a segurança do país. Os críticos e as pessoas próximas dos arguidos afirmam que as acusações não são justificadas e têm motivações políticas.

Kolesnikova falou com o canal televisivo russo TV Rain e descreveu as acusações como absurdas, numa entrevista divulgada esta quarta-feira. Acusou as autoridades bielorrussas de estarem demasiado “aterrorizadas para [realizar] um julgamento aberto, onde todas as pessoas assistem, de facto, que as são as autoridades o principal perigo e ameaça para os bielorrussos, para a Bielorrússia e para a segurança nacional”.

E antes do julgamento começar, Kolesnikova disse, numa nota enviada da prisão, que as autoridades se ofereceram para libertá-la em troca de um pedido de perdão e de uma entrevista em tom de arrependimento concedida a um meio de comunicação estatal. A opositora insistiu na sua inocência e rejeitou a oferta.

The first video from the trial of Maria Kolesnikova and Maxim Znak.

Maria keeps up the spirits and stays optimistic. She dances and smiles even behind bars!

Representatives of the independent press were not allowed to attend the trial.#Belarus via @Belsat_Eng video: sputnikby pic.twitter.com/MRexXGCtNZ — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) August 4, 2021

O ambiente do julgamento não a demoveu de aparecer sorridente e a dançar dentro da cela no tribunal, enquanto fazia corações com as mãos, um gesto que fazia amiúde durante os protestos do ano passado, segundo mostrou a Sputnik.

Rosto dos protestos

Maria Kolesnikova foi um dos rostos dos protestos na sequência das eleições de 9 de Agosto, consideradas fraudulentas, que deram a vitória a Alexander Lukashenko, no poder desde 1994. Antes das eleições, a opositora uniu forças com Svetlana Tikhanouskaia e Veronika Tsepkalo (ambas saíram do país depois das eleições) para fazerem frente a Lukashenko, depois de todos os candidatos masculinos de relevo terem sido excluídos da corrida eleitoral.

Tal como Znak, integrou depois o Conselho de Coordenação, um órgão político que visa uma transição pacífica de poder. Mas tem sido perseguido desde o início pelo regime, bem como todos os seus membros. Acabou por ser detida em Setembro na fronteira com a Ucrânia, depois de rasgar o seu passaporte para impedir que as autoridades bielorrussas a expulsassem do país. E assim se tornou numa das mais de 35 mil pessoas que foram presas arbitrariamente desde o início dos protestos, reprimidos brutalmente pelas forças policiais.

Depois da detenção dos activistas em Setembro, Znak entrou em greve de fome. O opositor disse ao seu advogado que, naquele momento, era o único recurso que tinha para lutar contra a injustiça e as acções arbitrárias.

O pai da opositora, que não pôde assistir ao julgamento, disse à emissora alemã ARD que não espera “surpresas” e, por isso, acredita que o veredicto “não será justo”. Mas considera que a filha foi “corajosa”: “É um acto muito heróico e um exemplo para muitos”.

Apenas um pequeno grupo de apoiantes dos activistas se juntou perto do tribunal em Minsk, contou a BBC. “Apoiar abertamente a oposição é perigoso agora”, refere a emissora britânica, explicando que a capital bielorrussa “mudou drasticamente desde a onda de protestos do ano passado”.