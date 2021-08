Candidata de Biden derrota progressista no Ohio e “trumpismo” renasce após susto no Texas

A centrista Shontel Brown venceu as primárias do Partido Democrata num duelo contra a favorita da ala mais à esquerda, Nina Turner. No lado republicano, o apoio de Donald Trump voltou a ser essencial para a escolha do candidato ao Congresso.

A ala centrista do Partido Democrata norte-americano, que se uniu à volta de Joe Biden em 2020, saiu reforçada, na terça-feira, de um duelo eleitoral interno no estado do Ohio contra os progressistas inspirados por Bernie Sanders. No mesmo estado, numa outra eleição primária, a influência de Donald Trump no Partido Republicano voltou a dar sinais de boa saúde, com a vitória destacada de um candidato apoiado pelo ex-Presidente norte-americano.