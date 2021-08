Ataque à residência do ministro da Defesa afegão faz pelo menos oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram e vinte ficaram feridas na sequência da explosão de um carro-bomba e de um tiroteio junto à residência oficial do ministro da Defesa do Afeganistão, em Cabul, na terça-feira à noite.

O ministro Bismillah Mohammadi e outros dirigentes políticos escaparam ilesos do ataque, que foi reivindicado esta quarta-feira pelos taliban, através do porta-voz Zabihullah Mujahid, que referiu que estava a decorrer uma reunião importante na residência.

Depois da explosão houve uma troca de tiros entre as forças de segurança e quatro homens armados, que não foram identificados pelas autoridades. Segundo a Reuters, o tiroteio durou mais de quatro horas.

“Não se preocupem, está tudo bem!”, escreveu Mohammadi no Twitter. A família do ministro foi rapidamente retirada do local, noticia a BBC.

Uma outra explosão, nesta quarta-feira, em Cabul, teve como alvo um edifício da principal agência de segurança do Afeganistão. Três pessoas ficaram feridas.

É a primeira vez, desde o início da retirada das tropas norte-americanas e da NATO do país, que o grupo fundamentalista islâmico realiza um ataque a uma das zonas mais fortificadas e protegidas da capital afegã.

Até ao momento, os taliban tinham direccionado as suas investidas noutros territórios do país. Já controlam metade dos cerca de 400 distritos afegãos.

Nos últimos dias, os confrontos entre os jihadistas e o Exército têm-se intensificado na cidade de Lashkar Gah, a capital de Helmand – a província do Sul do país em que se centraram as operações militares norte-americanas e britânicas durante a guerra dos últimos 20 anos.

Kandahar e Herat são outros dos alvos definidos pelos taliban nas últimas semanas e que têm sido palco de intensos combates.