Segundo a Forbes, aos 33 anos, Rihanna é oficialmente multimilionária

Rihanna, a cantora que se tornou empresária no mundo da moda e da beleza é oficialmente multimilionária, anunciou a Forbes, nesta quarta-feira. Estima-se que o seu património líquido é de 1,7 mil milhões de dólares (1,43 mil milhões de euros), cerca de quatro anos depois do lançamento da sua linha de beleza Fenty Beauty, tornando-a a artista mais rica do mundo.

O destaque dado pela revista económica deve-se ao negócio da cantora de R&B e não propriamente à sua carreira. Além da Fenty Beauty, da qual detém 50% da empresa (uma participação avaliada em 1,4 mil milhões de dólares, ou seja, 1,18 mil milhões de euros), a outra metade pertence ao conglomerado francês de luxo LVMH; a artista também tem uma participação na marca de lingerie Savage X Fenty (que equivale a 270 milhões de dólares, 227 mil milhões de euros).

O dinheiro ganho com a carreira musical completa o portefólio da cantora originária dos Barbados que, segundo a Forbes, é a segunda artista mulher mais rica do mundo, só antecedida por Oprah.

Mas Rihanna não é Midas, por isso, nem tudo aquilo em que se envolve se transforma em ouro. Em Fevereiro, a LVMH e a cantora anunciaram que a actividade da casa de moda e acessórios de luxo, também chamada Fenty, seria suspensa. A marca foi criada, a partir do zero, e lançada um ano antes, mas não resistiu à pandemia. A última colecção foi lançada em Novembro passado.