A italiana Liu Jo processa Kendall Jenner por quebra de contrato

A modelo norte-americana Kendall Jenner, 25 anos, foi processada pela marca de moda italiana Liu Jo por supostamente ter violado os termos de um contrato de modelo que exige que ela compareça a duas sessões de fotografia. A queixa, apresentada na noite de segunda-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan, refere que Jenner participou na primeira das duas sessões planeadas, mas nunca apareceu na segunda, que originalmente deveria ter ocorrido em Março de 2020, mas foi adiada por causa da pandemia.

De acordo com a mesma queixa apresentada, a Liu Jo pede pelo menos 1,8 milhão de dólares (1,5 milhões de euros) para cobrir os prejuízos. A Liu Jo pagou 1,35 milhão de dólares (1,14 milhões de euros) a Jenner pelos serviços previstos pelo contrato de 2019. Por isso, exige não só ser reembolsada mas também que a modelo seja penalizada por não ter cumprido o contrato. A marca avança que tentou reprogramar a segunda sessão de fotografiass várias vezes, mas não obteve resposta de Jenner.

A Reuters não conseguiu entrar em contacto com Jenner, uma das modelos mais bem pagas no momento e que alcançou a fama no reality show “Keeping Up with the Kardashians”. Também os agentes da modelo e a The Society Model Management, que controla a Elite World Group, não responderam a um pedido de comentário. Uma empresa de relações públicas representando Liu Jo também não estava imediatamente disponível para comentar.