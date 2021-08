A espanhola Desigual procura novos talentos e lança concurso internacional para start-ups

Numa colaboração com a plataforma Plug and Play, a empresa lançou dez desafios relacionados com design, desenvolvimento de produtos e relacionamento com o cliente. As inscrições estão abertas até ao dia 15 de Setembro.

A marca de moda espanhola Desigual lançou o Awesome Lab, um acelerador de start-ups, em colaboração com a plataforma de inovação Plug and Play. O objectivo é promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas que respondam aos actuais desafios da indústria da moda. O concurso é internacional e as candidaturas fecham a 15 de Setembro.

O concurso inclui cerca de dez desafios relacionados com o design e o desenvolvimento de produtos, bem como o relacionamento com o cliente. Segundo um comunicado enviado à imprensa, espera-se que a plataforma Plug and Play selecione cerca de 150 start-ups como candidatas a aderir ao programa. Depois, para serem selecionadas, àquelas devem responder aos desafios com soluções inovadoras. As propostas serão avaliadas por um painel que inclui elementos da Desigual, profissionais do sector, especialistas da norte-americana Plug and Play e o fundador da marca espanhola, Thomas Meyer. Depois de escolhidas as start-ups, a função do Awesome Lab é a de apoiá-las através da consultoria e da disponibilização de recursos e ferramentas para desenvolverem as soluções consideradas “essenciais para a transformação do sector”.

“Estamos a lançar as bases para uma Desigual aberta, através da qual realizaremos uma de nossas ambições: torná-la numa empresa que traduz a colaboração num recurso competitivo chave e diferenciador. O lançamento deste acelerador marca o início de uma nova etapa de crescimento”, explica Alberto Ojinaga, director-executivo da marca, acrescentando que o primeiro passo para esta aberta à colaboração com outros elementos do exterior deu-se em 2019, quando começaram a colaborar com artistas e designers para a criação das suas colecções.

O painel deverá seleccionar entre cinco a sete projectos. O programa terá a duração de seis a nove meses, o tempo em que as start-ups receberão formação e apoio de mentores internos, funcionários da própria empresa, além de mentores externos, entre especialistas e empreendedores de sucesso. As escolhidas também vão contar com financiamento, acesso à sede da Desigual em Barcelona, materiais, principais contactos e uma rede de fornecedores e serviços de logística, de acordo com as necessidades de cada uma.