Em Vigo, o Natal está a bater à porta e as iluminações já estão a ser montadas

À semelhança do que aconteceu em 2020, em pleno mês de Agosto começaram a ser instaladas as iluminações de Natal na cidade de Vigo, Espanha. “Nova Iorque vai-se sentir pequena”, disse o presidente da Câmara.

O mês de Agosto ainda agora começou, mas em Vigo, na Galiza, já se começa a pensar na época natalícia: pelo segundo ano consecutivo, já estão a ser montadas as iluminações de Natal. A montagem iniciou-se esta quarta-feira e, no total, serão instaladas 11 milhões de luzes, que irão iluminar “o mundo inteiro”, referiu o autarca.

“Nova Iorque vai-se sentir pequena”, disse o presidente da Câmara de Vigo, Abel Caballero, citado no Xornal de Vigo (órgão de comunicação oficial do município) e acrescentou ainda que a cidade terá “a maior árvore iluminada do planeta”.

De acordo com a imprensa galega, apesar de a instalação se ter iniciado esta semana, as luzes só serão acesas a partir de Novembro, e até 7 de Janeiro de 2022. Este ano, há mais um milhão de luzes em relação a 2020.

No total, 350 ruas da cidade vão ser iluminadas, ruas essas que estarão enfeitadas com 3000 motivos natalícios. De acordo com o autarca, o gasto de energia de toda a quadra natalícia equivale ao mesmo de um estádio de futebol durante um mês. A quadra natalícia vai contar também com um boneco de neve gigante, também “o maior do mundo”, além dos tradicionais eventos natalícios, como o mercado de Natal, a pista de gelo e uma rampa de esqui.

Abel Caballero reiterou a confiança na vacinação contra a covid-19, algo que permitirá chegar ao Natal numa “situação pandémica de normalidade”, sublinhando a previsão de “milhões” de visitas à cidade. “O Natal de Vigo vai ser apoteótico”, rematou.