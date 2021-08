O tomate coração de boi estará um mês à mesa de 16 restaurantes do Douro

Volta a não haver Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro devido à pandemia. Mas os produtores, vinicultores e chefs decidiram celebrar a chegada deste fruto de Verão.

Ainda não é desta que se realiza a quinta edição do Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro, mas, apesar do novo adiamento do formato original, esta iguaria carnuda e suculenta tem presença marcada à mesa de 16 restaurantes da região.

A pandemia não deteve os horticultores do Douro e por isso não falta matéria-prima para alimentar a imaginação dos chefs e para que a festa aconteça em diferentes pontos do mapa duriense durante todo o mês de Agosto.

“O Tomate Coração de Boi do Douro merece a fama que tem vindo a conquistar. A abundância de luz e as grandes amplitudes térmicas típicas da região reforçam as qualidades de textura, sabor e suculência deste fruto carnudo e com poucas sementes”, sustenta Celeste Pereira, líder da Greengrape e uma das mentoras do evento.

Foto Paulo Pereira

Lançado em 2016, o Concurso Tomate Coração de Boi do Douro, mereceu, desde a primeira hora, a adesão das quintas da região e a iniciativa quer que horticultores e produtores de vinhos continuem motivados de forma a manterem vivas as hortas, “pequenos oásis de biodiversidade” nos quais se inclui a produção de tomate “numa escala familiar e de produção local”.

Six Senses Quinta de la Rosa Cantina de Ventozelo Fotogaleria

Ao todo, 16 restaurantes vão colocar nas suas ementas os melhores tomates desta variedade criados por agricultores da região. Entre eles, há novas criações (como as migas de tomate com pataniscas de bacalhau que o enólogo Luís Soares Duarte concebeu para o Chaxoila, ou a salada confeccionada pelo chef Milton Ferreira na Quinta do Portal), confirmações (a sopa fria de tomate confeccionada por Pedro Lemos na Quinta do Bomfim), coisas simples (tomate com azeite e sal grosso na Taberna do Carró), legumes e frutas da casa (na Quinta de Ventozelo e na Quinta do Tedo) e muito tomate coração de boi espalhado por todos os restaurantes participantes: Six Senses, ​DOC, Castas e Pratos, Quinta de La Rosa, Cêpa Torta, Flor de Sal, Caisdavilla, Quinta da Pacheca, Toca da Raposa e Cais da Ferradosa.