A SPdH, que opera com a marca Groundforce, foi declarada insolvente pelo tribunal, na sequência de um pedido entregue nesse sentido por parte da TAP em Maio, enquanto credora da empresa de assistência em terra.

Em comunicado, onde dá nota da declaração de insolvência proferida pelos Juízos de Comércio de Lisboa do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, a TAP diz que esta é “a solução transitória que melhor permite restaurar a confiança na gestão” da empresa. A TAP, dona de 49,9% do capital da Grundforce, entrou em confronto com o outro accionista da empresa, Alfredo Casimiro, e que detém os restantes 50,1% do capital através da Pasogal.

De acordo com o comunicado, a estratégia passa por “salvaguardar a viabilidade e a sustentabilidade da empresa de handling, assegurando a sua actividade operacional nos aeroportos portugueses”. A TAP sublinha que a decisão judicial, só por si, “não determina a cessação automática dos contratos de trabalho dos trabalhadores da SPdH, nem a suspensão dos contratos de prestação duradoura de serviços por parte da Groundforce, incluindo os serviços de assistência em escala à TAP”.

A companhia controlada pelo Estado garante ainda estar “empenhada em trabalhar em soluções que permitam assegurar a capacidade de resposta operacional e a sustentabilidade financeira” da empresa, que assegura cerca de 2400 postos de trabalho.

Num outro comunicado, enviado ao regulador do mercado de capitais, a CMVM, a TAP afirma que “caso tal se mostre viável, a possibilidade de continuidade da actividade” da empresa pode ser apreciada “no quadro do processo de insolvência, sendo que os credores podem decidir pela aprovação de um plano de recuperação” da Groundforce.