O que ainda há para acompanhar na jornada olímpica

Mais um dia, mais uma final olímpica para Portugal em Tóquio. A cavaleira Luciana Diniz está na decisão dos saltos de obstáculos, num dia que terá ainda Marta Pen e Cátia Azevedo em competição no Estádio Olímpico.

A final no Parque Equestre de Tóquio tem início às 11h e Luciana Diniz, que foi oitava na qualificação, será das últimas a entrar em competição. Em dupla com o cavalo Vertigo du Desert, a cavaleira de 50 anos compete nos seus quartos Jogos Olímpicos e procura melhorar o nono lugar do Rio 2016, depois de ter sido 17ª em Londres 2012 e 38ª em Atenas 2004, então ainda a competir pelo Brasil.

Pelo meio, Marta Pen corre nas meias-finais dos 1.500m, pelas 11h12. A atleta portuguesa foi reintegrada na meia-final após protesto, depois de um choque com uma adversária ter condicionado a sua eliminatória. Às 11h46m é a vez de entrar em pista Cátia Azevedo, para as meias-finais dos 400m. A portuguesa conseguiu o apuramento directo numa muito boa prestação na primeira eliminatória.

No Estádio Olímpico a segunda metade da jornada vai prosseguir com muitas decisões. Além da continuação do decatlo e do heptatlo, que começaram esta madrugada, haverá as finais dos 3.000m obstáculos masculinos e do lançamento do martelo e depois os 800m masculinos (13h05), que consagrarão novo campeão olímpico, na ausência do bicampeão em título David Rudisha. A fechar, a final dos 200m masculinos. A outra corrida à sucessão de Usain Bolt, que venceu cada final desde 2004, onde o norte-americano Noah Lyles é o principal candidato.

No dia em que terminam as competições de vela e de halterofilismo, haverá ainda mais uma final no ciclismo de pista, a perseguição por equipas masculina (09h45) e as primeiras decisões na natação artística, com a final de dueto livre (11h30).