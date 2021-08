Equestre: Penalização afasta Luciana Diniz da finalíssima dos saltos de obstáculos

Revés sofrido num dos últimos obstáculos do percurso deitou por terra as aspirações da cavaleira portuguesa.

Uma penalização de quatro pontos impediu Luciana Diniz de se qualificar para a finalíssima da prova de saltos de obstáculos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A portuguesa fez um circuito quase irrepreensível, mas precisava de uma prestação totamente imaculada para seguir em frente.

Montada no Vertigo du Desert, a atleta de 50 anos, nascida no Brasil, sofreu um percalço num dos últimos obstáculos, ao derrubar uma das barras delimitadoras. Um revés que significou uma penalização de quatro pontos, suficiente para a afastar da finalíssima, numa prova que começou com 30 atletas.

Na qualificação, Luciana Diniz tinha feito o oitavo melhor tempo na qualificação, entre 73 cavaleiros, gastando 85,62 segundos para completar o percurso de saltos. Agora, terminou a final no 10.º lugar, com 84,69 segundos.