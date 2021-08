Benfica venceu e convenceu em Moscovo

O primeiro acto do Benfica versão 2021/21 terminou com uma vitória e uma performance convincente. Na Otkyrtie Arena, a Nordeste de Moscovo, o duelo nesta quarta-feira entre Jorge Jesus e Rui Vitória foi quase sempre favorável ao treinador da equipa benfiquista, que dominou a partida e beneficiou das melhores oportunidades.

Embora a diferença final não reflita a clara superioridade do Benfica sobre Spartak, os golos de Rafa e Gilberto na segunda parte garantiram uma importante vitória (2-0) dos “encarnados” na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Após uma primeira parte onde o Benfica beneficiou de quatro boas oportunidades para marcar, o primeiro golo do jogo surgiu logo após o intervalo. Aos 50’, Rafa combinou bem com João Mário e rematou forte cruzado, sem dar hipóteses ao guarda-redes russo.

Com o Spartak a mostrar pouca capacidade para assumir o controlo do jogo, Jorge Jesus refrescou a equipa aos 65’, trocando Pizzi e Diogo Gonçalves por Gilberto e Everton, e acabou por ser o defesa brasileiro a fazer o segundo golo do Benfica: assistido por Lucas Veríssimo, Gilberto bateu novamente Maksimenko.

A segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões realiza-se na próxima terça-feira, no Estádio da Luz.