Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo nos “oitavos” do Málaga Open

As bicampeãs nacionais de padel venceram nesta quarta-feira o primeiro jogo do quadro principal do torneio do World Padel Tour

Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo entraram nesta quarta-feira com o pé direito no décimo torneio da época do World Padel Tour (WPT). Nos 16-avos de final do Cervezas Victoria Málaga Open 2021, as bicampeãs nacionais defrontaram uma dupla espanhola apurada via qualificação e garantiram a qualificação com um triunfo em dois sets: 6-2 e 7-5.

Após terem disputado na semana passada o Ibereólica Lerma Challenger, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo regressaram aos principais torneios do WPT com um primeiro confronto onde eram favoritas.

Nos courts do Finura Padel & Gym, a Sul de Málaga, a dupla portuguesa teve como primeiras adversárias as espanholas Núria Rodríguez e Marina España, números 64 e 77 do ranking mundial, respectivamente, que entraram no quadro principal após ultrapassarem duas duplas na qualificação.

No arranque da partida, Nogueira e Araújo conseguiram um ascendente claro sobre as rivais, fechando o primeiro set com um 6-2. O parcial seguinte acabou por ser mais equilibrado, mas no final a balança voltou a pender para o lado das portuguesas, que garantiram a qualificação com um resultado de 7-5.

Nesta quinta-feira, numa partida dos oitavos-de-final que será disputada ao final da manhã no Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vão ter pela frente um jogo com um nível de exigência muito elevado.

Pela frente, as atletas nacionais vão ter as segundas cabeças-de-série: Ariana Sánchez e Paula Josemaría, parceira de Ana Catarina Nogueira em 2019.