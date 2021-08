Quarta, na TV: Obama, um Touro Enraivecido e uma Noite em Fuga, com ciclismo nacional à mistura

CINEMA

O Touro Enraivecido

TVCine Edition, 22h

Um dos mais famosos filmes de Martin Scorsese, fotografado a preto e branco e com argumento de Paul Schrader. O Touro Enraivecido conquistou dois Óscares (Melhor Montagem e Actor, para a soberba interpretação de Robert De Niro, na figura do torturado pugilista Jake La Motta) e permanece à cabeça de quase todas as listas dos melhores filmes da década de 1980.

Noite em Fuga

AXN, 22h50

Há mais de 30 anos que Jimmy Conlon vive à margem da lei. Hoje, assombrado pelos erros passados, entrega-se ao álcool enquanto evita o confronto com o detective que sempre o quis ver atrás das grades. Quando Mike, o filho que abandonou em criança, se torna um alvo a abater pela organização para a qual trabalha, Conlon vê-se obrigado a tomar a mais difícil das decisões: escolher entre a família de assassinos a quem sempre prestou lealdade ou alguém do seu próprio sangue. Ele tem apenas uma noite para um ajuste de contas com quem quer assassinar o seu filho. Com assinatura de Jaume Collet-Serra, um filme de acção que junta, pela terceira vez, o realizador e o actor Liam Neeson (depois de Sem Identidade, Non-Stop).

Black Mass - Jogo Sujo

Hollywood, 23h05

Whitey Bulger (Johnny Depp), irmão de um senador norte-americano, fica na história de Boston (EUA) como um dos criminosos mais famosos da cidade. Com ligações ao IRA e à perigosa máfia irlandesa, o seu grupo, de nome Winter Hill Gang, tornou-se exímio no tráfico de droga, extorsão, chantagem e intimidações de todo o género. Bulger ficou também conhecido quando se tornou informador do FBI para impedir que a máfia italiana invadisse o seu território. A sua queda aconteceu quando se viu traído pela agência, tornando-se um dos homens mais procurados pela mesma. Um filme inspirado na verdadeira história de James Joseph “Whitey” Bulger. O filme tem por base o livro Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob, de Dick Lehr e Gerard O'Neill. Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon, Jesse Plemons, Peter Sarsgaard, Rory Cochrane, Adam Scott, Dakota Johnson e Corey Stoll dão vida às personagens.

DOCUMENTÁRIOS

Othon

RTP2, 23h42

Estreia de Othon, um documentário de Guillaume Pazat e Martim Ramos sobre a vida do Homem em comunidade, no nascimento e funcionamento de grandes metrópoles e na influência que a existência de grandes corpos de água tiveram na emergência das cidades. Mas é também sobre quem habita grandes metrópoles, em diferentes circunstâncias, e a sua luta por uma vida.

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union

HBO, streaming

Estreia de um documentário em três partes, realizado por Peter Kunhardt (John McCain: Por Quem os Sinos Tocam) que se foca na figura do antigo presidente americano Barack Obama. O documentário abrange a sua vida pessoal e o seu percurso político, e é especialmente acutilante numa altura em que os Estados Unidos se vêem confrontados com a sua longa e problemática história racial. O documentário inclui as participações de colegas, amigos e críticos, bem como os seus próprios discursos e entrevistas. A primeira parte dá primazia à infância, no Kansas e no Havai, e à sua formação em Columbia e Harvard. A segunda, relembra a sua candidatura inspirada à Presidência dos EUA em 2008. Finalmente, a terceira parte leva-nos pelos anos que Obama passou na Casa Branca.

INFORMAÇÃO

Grande Reportagem

RTP3, 23h

Uma conversa entre Vítor Gonçalves e Miguel Vieira, uma das figuras mais importantes da moda portuguesa, com uma marca em nome próprio reconhecida pelo mundo. O designer fala das mudanças contemporâneas no mundo da moda.

DESPORTO

82ª Volta a Portugal em Bicicleta

RTP1, 15h

Com comentários de Marco Chagas e a presença de Gonçalo Ventura, Inês Gonçalves, Pedro Teichgraber e Hugo Sabido, dá-se início à competição nacional de ciclismo, com prólogo de 5,4 quilómetros em Lisboa.