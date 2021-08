Identificadas centenas de variantes genéticas ligadas à idade da menopausa

As mulheres nascem com todos os ovócitos que terão na vida, em média à volta de um milhão. Esta reserva vai diminuindo com o passar dos anos e, geralmente, quando já só restam cerca de mil ovócitos ocorre a menopausa. Um trabalho publicado esta quarta-feira na revista Nature usou a informação de genética de mais de 200 mil mulheres entre os 40 e 60 anos para identificar variantes associadas ao timing da menopausa e, das 56 já conhecidas, o número aumentou agora para um total de 290. Os resultados podem ter implicações em várias frentes ligadas à fertilidade e também na prevenção de doenças como cancro, diabetes e saúde óssea.