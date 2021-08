Há cada vez mais pessoas no mundo expostas a inundações

Ao combinar dados de satélite com os populacionais, uma investigação publicada esta semana na revista Nature revela que a população mundial exposta a cheias terá aumentado entre 20 e 24% desde 2000 até 2015 – o que é dez vezes mais do que se pensava até agora. Prevê-se ainda que, até 2030, 25 novos países se juntem aos 32 que já estão a sentir um aumento das inundações no seu território.