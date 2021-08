Certificados de vacinação covid têm de ser renovados a cada seis meses

Segundo o portal do SNS 24 há prazo de validade de seis meses para certificados de vacinação.

Agora que é necessário apresentar certificados de vacinação contra a covid-19 em várias situações do quotidiano, é importante saber que, se foi vacinado há mais de seis meses, está na altura de pedir a sua renovação nos locais disponíveis: o portal do SNS 24, a aplicação do Serviço Nacional de Saúde 24 ou num dos balcões dos 750 Espaços Cidadão que existem em Portugal continental.

Isto porque os certificados de vacinação covid têm uma validade de 180 dias. Por isso, para evitar que caduque, o melhor é pedir um novo certificado antes do final do prazo, aconselha o SNS 24.

O novo certificado terá exactamente o mesmo prazo de validade de 180 dias. Também os certificados de recuperação têm datas limite; só são aceites os que atestem que o titular recuperou de uma infecção depois de a sequência de um resultado positivo num teste TAAN realizado há mais de 11 dias e menos de 180 dias.

O certificado passou a ser necessário em Portugal para várias situações desde que foram impostas regras mais apertadas anunciadas a 8 de Julho, quando o Governo instituiu que eram necessários mostrar para almoçar ou jantar no interior de restaurantes nos concelhos de risco elevado, aos fins-de-semana e às sextas-feiras a partir da 19h, e para quem, e todo o país, quer entrar em hotéis ou outros estabelecimentos de alojamento.