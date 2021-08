Subsídio do Cuidador Informal chegou apenas a 383 pessoas. Cada uma recebeu em média 282 euros por mês

Num ano, apenas 383 pessoas viram aceite o pedido de subsídio relativo ao estatuto do cuidador informal, nos 30 concelhos abrangidos pela fase-piloto da medida. Quase metade dos pedidos foram recusados.

Num ano, apenas 383 pessoas viram reconhecido o direito ao subsídio previsto no Estatuto do Cuidador Informal. A informação consta do relatório final de avaliação sobre a implementação das medidas de apoio ao cuidador informal, feito por uma comissão presidida pelo Instituto de Segurança Social. Cada beneficiário recebe em média 281,96 euros mensais, tendo o apoio custado à Segurança Social cerca de 770 mil euros.