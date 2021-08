FEPODABES lança campanha de dádiva no verão para restabelecer as reservas de sangue

O Instituto Português do Sangue e da Transplatação só tem reservas dos tipos O- e B- para até quatro dias, e do tipo A- para entre quatro a sete dias. Até 23 de Agosto, potenciais dadores de sangue podem recorrer à campanha de verão da FEPODABES para fazer o seu contributo.

A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) lança na quarta-feira uma campanha de apelo à dádiva de sangue durante o verão. Com o mote “este verão não se esqueça do essencial: DÊ SANGUE”, endereçado aos cidadãos saudáveis com mais de 18 anos e mais de 50kg, a campanha surge numa altura em que as reservas dos grupos sanguíneos O-, A- e B- estão “muito em baixo”.

De acordo com o site dador.pt, o Instituto Português do Sangue e da Transplatação (IPST) só tem reservas dos tipos O- e B- para até quatro dias. Já o tipo A- espera-se que dure entre quatro a sete dias. Os tipos de sangue O e A negativos são dos mais raros em Portugal. Quanto aos tipos O+ e AB- há reservas para entre sete a 10 dias, e de B+, A+ e AB+ para mais de 10 dias.

A campanha decorre até 23 de Agosto e vai passar por vários locais do país para encontrar potenciais dadores e contribuir para um reforço das reservas de sangue e componentes sanguíneos no período de férias.

Locais oficiais de recolha de sangue da campanha 4 de Agosto — Escola Básica da Foz do Arelho, das 15h às 19h30

5 de Agosto — Escola Básica da Foz do Arelho, das 15h às 19h30

9 de Agosto — Paróquia da Costa Caparica, das 15h às 19h30

9 de Agosto — Casa do Povo de Vialonga, das 14h30 às 19h30

11 de Agosto — Sede da Rutis em Almeirim, das 15h às 19h30

16 de Agosto — Sociedade Recreativa da Granja em Vialonga, das 14h30 às 19h30

18 de Agosto — Bombeiros Voluntários de Peniche, das 15h às 19h30

23 de Agosto — Bombeiros Voluntários de Rio Maior, das 14h30 às 19h30

23 de Agosto — Bombeiros Voluntários Moscavide e Portela, das 15h às 19h30

“É muito importante que as pessoas fizessem a sua dádiva antes de partirem para o gozo das merecidas férias, pois mesmo no verão os hospitais têm necessidade de sangue”, refere Alberto Mota, presidente da FEPODABES, numa nota enviada à comunicação social.

“O verão é uma altura do ano em que a disponibilidade dos cidadãos para dar sangue é mais reduzida, pelo que a FEPODABES decidiu promover esta campanha de verão para dar o seu contributo para a manutenção das reservas de sangue”, acrescenta, concluindo que o objectivo passa também por “recordar que dar sangue é um gesto benévolo e que pode salvar vidas.”