DGS publica lista de doenças. Jovens entre os 12 e 15 anos transplantados, com cancros e diabetes devem ser vacinados já

Os adolescentes entre os 12 e os 15 anos transplantados, com doenças neurológicas e cardiovasculares, perturbações de desenvolvimento, cancros activos, diabetes e obesidade, entre outras patologias, devem ser vacinados prioritariamente contra a covid-19, de acordo com as recomendações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que actualizou esta terça-feira à noite a norma sobre a campanha de vacinação.

Na norma não surge qualquer indicação sobre a vacinação dos menores entre os 12 e os 15 anos sem doenças de maior risco associado a covid-19. Por enquanto, a vacinação universal é apenas recomendada a partir dos 16 anos.

A lista de patologias – cuja publicação estava a ser reclamada pelos representantes dos profissionais de saúde – inclui ainda a doença pulmonar crónica, nomeadamente asma grave sob terapêutica corticóide sistémica e fibrose quística, além da insuficiência renal mais grave.

Nas perturbações de desenvolvimento estão englobadas a trissomia 21 e perturbações de desenvolvimento intelectual “grave e profunda”, enquanto as patologias neurológicas incluem a paralisia cerebral e distrofias musculares. Já a doença cardiovascular engloba a insuficiência cardíaca, miocardiopatias e hipertensão pulmonar.

A norma agora actualizada especifica que as vacinas podem ser administradas às crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos “desde que esteja presente quem tem a guarda do menor ou a pessoa a quem o menor tenha sido confiado”.

Em “situações excepcionais e clinicamente fundamentadas” está prevista a possibilidade de vacinar fora destas recomendações, desde que haja uma referenciação do médico, com base “numa avaliação de benefício-risco”, tendo que ser emitida uma declaração médica, lê-se na norma.

A lista de patologias foi publicada quatro dias após ter sido tornado público o parecer da DGS sobre a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos de idade. Na sexta-feira passada, a directora-geral da Saúde anunciou que o organismo que lidera decidiu, para já, vacinar apenas prioritariamente os adolescentes entre os 12 e os 15 anos com doenças de maior risco associado a covid-19, enquanto se aguardam mais dados para se decidir se se avança ou não para a vacinação universal. Mas ficou aberta a possibilidade de os jovens nestas idades serem vacinados por indicação médica.

A DGS explicitou, no domingo, que “desde que haja indicação médica, qualquer adolescente poderá ter acesso à vacina”, não sendo suficiente a vontade dos pais, como tinha referido o Presidente da República. Mas na norma agora actualizada esta questão não é esclarecida.

Desde a última semana, quando se começou a falar de forma mais intensiva neste assunto, que aos centros de saúde têm chegado contactos de pais a pedir conselhos e informações e representantes dos profissionais de saúde reclamaram a publicação da norma e o esclarecimento dos critérios para a vacinação.

Na segunda-feira, a Ordem dos Médicos (OM) contestou a decisão da DGS, considerando que “cria desigualdades” entre as famílias, e reclamou a rápida revisão do parecer. Defendendo que a posição da DGS está a confundir a população e os próprios profissionais de saúde, a OM apelou a que este parecer seja tornado claro, de forma a “reforçar a confiança na evidência científica e na ampla experiência já existente”.