Covid-19: quase 70% dos portugueses já tem uma dose da vacina. Mais de metade com vacinação completa

Portugal já vacinou 7.059.701 pessoas contra a covid-19, o que perfaz um total de 69% da população portuguesa vacinável. Os dados constam do relatório de vacinação divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) esta terça-feira.

Até ao momento, 5.851.054 pessoas já têm o esquema vacinal completo, ou seja, 57% dos portugueses recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus (ou uma dose no caso da vacina da Janssen).

O alargamento da vacinação às camadas mais jovens fez-se notar novamente esta semana. Metade das pessoas (precisamente 50%) no grupo de pessoas com idade entre os 25 e os 49 anos completou a vacinação contra a covid-19, um aumento de dez pontos percentuais em relação à semana passada, num total 1.666.674 completamente vacinadas. Nesta faixa etária, 2.523.805 indivíduos receberam pelo menos uma dose da vacina, ou seja, 76%.

A modalidade “casa aberta” já está disponível, desde esta terça-feira, para as pessoas com idade igual ou superior a 30 anos que ainda não tenham agendado a vacinação contra a covid-19 e que não tenham sido infectadas com o novo coronavírus nos últimos seis meses.

No grupo etário seguinte, entre os 50 e os 64 anos, 86% das pessoas já tem o esquema vacinal completo, enquanto 94% tomou pelo menos uma dose. Já no grupo de pessoas com idade entre os 65 e os 79 anos e com mais de 80 anos, 99% dos indivíduos recebeu uma dose da vacina e 96% está completamente inoculada, valor que se repete em ambos os casos.

Entre os mais jovens, 157.703 pessoas entre os 18 e os 24 recebeu pelo menos uma dose da vacina (20%) e 90.620 as duas doses (12%). Já 5496 crianças e jovens dos zero aos 17 anos tomaram uma dose e 2880 completaram a vacinação contra a covid-19.

Os jovens com 16 e 17 anos podem agendar a vacinação contra a covid-19 a partir desta terça-feira. Mas o portal de auto-agendamento só está agora acessível para estas idades e apenas para o fim-de-semana de 14 e 15 de Agosto, informou a task force (grupo de trabalho) responsável pelo plano de vacinação, admitinfo que há “lista de espera” para os maiores de 18 anos que não conseguiram entretanto arranjar vaga, sem precisar quantas pessoas se encontram actualmente nesta situação.

O Norte foi a região que mais vacinas administrou na última semana (200.697), com um total de 56% da população completamente imunizada e 69% com pelo menos uma dose da vacina. Contudo, o Alentejo continua a ser a região do país com a maior cobertura vacinal: 61% com a vacinação completa e 69% com pelo menos uma dose da vacina.

No Centro 60% das pessoas estão totalmente imunizadas. Seguem-se o Algarve (57%) e Lisboa e Vale do Tejo (55%). A Região Autónoma dos Açores já tem 57% da população completamente vacinada e a Madeira 56%.