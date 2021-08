Covid-19. DGS encurta intervalo entre doses da vacina da Pfizer

O intervalo recomendando entre as duas doses da vacina Comirnaty, do consórcio Pfizer/BioNtech, contra a covid-19 passa a flexível. A segunda dose pode, agora, ser administrada entre 21 a 28 dias depois da primeira dose, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) actualizada esta terça-feira.

A 1 de Março, este prazo tinha sido alargado de 21 para 28 dias. Na altura, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, explicou em conferência de imprensa que tinha sido “uma decisão com amplo consenso técnico da Direção-Geral da Saúde e do Infarmed” e que iria permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas até ao final de Março.

Na passada sexta-feira, o coordenador da task-force da vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, defendeu um encurtamento do prazo entre as duas tomas da vacina da Pfizer/BioNtech.

Em declarações à margem de uma ação de promoção da vacinação com jovens, no Parque das Nações, em Lisboa, Gouveia e Melo recordou que já foi reduzido anteriormente o prazo entre tomas das duas doses da vacina da AstraZeneca e defendeu uma decisão similar para a vacina da Pfizer/BioNtech, sobretudo perante a chegada de um milhão de vacinas dessa farmacêutica.

“Para concretizar o plano que está desenhado para os jovens começarem o ano letivo já com a segunda dose, preciso de encurtar o prazo entre doses”, disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo aos jornalistas, reiterando que a medida pedida à Direção-Geral da Saúde (DGS) - e declarada pelo próprio na reunião de peritos na terça-feira no Infarmed - “faz todo o sentido” nesta fase do processo.

Na norma agora actualizada, a Direção-Geral da Saúde actualiza o esquema vacinal da Comirnaty, recomendando que o intervalo entre as duas doses seja de 21 a 28 dias.

Até domingo, já tinham sido administradas em Portugal, incluindo as regiões autónomas, 12,2 milhões de doses de vacinas. Nesta data, sete milhões de pessoas tinham pelo menos uma dose da vacina (68,2% da população) e 5,8 milhões de pessoas (56,5%) a vacinação completa.