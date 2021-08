“Casa aberta” disponível para pessoas com 30 ou mais anos. 80 centros passam a dar outras vacinas além da Janssen

A modalidade “casa aberta” fica disponível, a partir desta terça-feira, para as pessoas com idade igual ou superior a 30 anos que ainda não tenham agendado a vacinação contra a covid-19 e que não tenham sido infectadas com o novo coronavírus nos últimos seis meses, como o coordenador da task-force (grupo de trabalho) responsável pelo plano de vacinação tinha adiantado ao PÚBLICO.

A partir desta quarta-feira, em cerca de 80 centros de vacinação do país, a “casa aberta” - que desde 19 de Julho estava condicionada apenas à utilização da vacina da Janssen - passará a disponibilizar vacinas de outras marcas, explica a task-force. A lista destes centros está disponível em https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/08/Casa-aberta_vacina-janssen.pdf. “Estima-se que nos restantes centros de vacinação a modalidade “casa aberta” deixe de estar condicionada apenas à vacina da Janssen durante a próxima semana”, acrescenta o grupo de trabalho.

A limitação da disponibilização da vacina da Janssen afecta as mulheres mais jovens, uma vez que esta vacina está recomendada para homens acima dos 18 anos e para as mulheres a partir dos 50 anos.

Os horários de funcionamento dos centros “casa aberta” podem ser consultados no site da Direcção-Geral da Saúde (DGS).