Auto-agendamento para jovens de 16 e 17 anos disponível esta terça-feira

Os jovens com 16 e 17 anos já podem agendar a vacina contra a covid-19, a partir desta terça-feira. O portal de auto-agendamento ficará acessível para esta faixa etária, com vagas disponíveis para os dias 14 e 15 de Agosto, informa a task force de vacinação.

Para agendar a vacina basta aceder ao portal de vacinação, preencher os dados pessoais e aguardar pela mensagem de confirmação com data, local e hora. O utente deve, depois, confirmar esse agendamento.

O agendamento da vacina para jovens com 16 e 17 anos fica disponível menos de uma semana após o alargamento da vacinação para pessoas com mais de 18 anos. Nessa ocasião, a elevada procura chegou mesmo a provocar constrangimentos no site do portal de vacinação, com esta página a ficar inacessível durante três horas. O problema seria resolvido nessa mesma tarde.

De acordo com o mais recente boletim de vacinação semanal, mais de metade da população portuguesa (52%) já tem vacinação completa contra a covid-19, num total de 5. 389.935 pessoas. Com pelo menos uma dose estão mais de 6,8 milhões de pessoas, número que representa 67% da população residente em Portugal.

Entre os 12 e os 15 anos, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) recomendou apenas a vacinação das crianças com doenças graves, não estando ainda decidida a lista de doenças que vão implicar a inoculação. A DGS irá publicar uma norma sobre esta questão, com os profissionais de saúde a pedir celeridade nesta decisão.