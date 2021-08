“O 15 de Março foi um crime e um erro político”

O historiador Valentim Alexandre acabou de publicar o livro “Os Desastres da Guerra - Portugal e as revoltas em Angola”, no período de Janeiro a Abril de 1961. Em entrevista ao PÚBLICO admite que “há um fosso enorme entre aquilo que os investigadores estão a fazer e aquilo que a opinião pública conhece”. A ideia mítica do Império persiste “porque por muito traumática que tenha sido a Guerra Colonial isso não desaparece de um dia para o outro”.