Quem compra este kit nos CTT, planta uma árvore

A campanha de reflorestação Uma Árvore pela Floresta está de volta. Em 2021, pelo oitavo ano consecutivo, a iniciativa volta a juntar os parceiros Quercus e CTT e a convidar o país a participar activamente na plantação de espécies autóctones em áreas protegidas e zonas classificadas de Portugal, principalmente nas zonas mais afectadas pelos incêndios. Aceitas o desafio?

Este ano, o kit representa a cerejeira-brava e está à venda por 3,50 euros até ao fim do ano em todas as lojas físicas dos CTT e na loja online (com portes grátis). À semelhança do ano anterior, possui um QR Code, com uma mensagem sonora repleta de notícias e instruções para procederes ao registo do kit. Estando registados, os participantes recebem um conjunto de informações sobre as espécies autóctones, a zona do país onde a árvore será plantada e um convite para participarem na plantação.

Em resumo, cada kit da campanha Uma Árvore pela Floresta será transformado num arbusto ou árvore de espécie autóctone, como o sobreiro, medronheiro, freixo, castanheiro, a azinheira ou cerejeira-brava, durante a Primavera de 2022. Para te voluntariares a ajudar a plantar, deves inscrever-te no site do projecto ou através do email voluntarios@quercus.pt.

“Esta campanha tem uma enorme importância, na medida em que ocorre num momento crítico para o planeta”, conta Paula Nunes da Silva, presidente da Quercus, citada em comunicado enviado ao P3. “Este não é mais um projecto teórico, mas um projecto de terreno que contribuiu com a plantação de mais de 100 mil árvores autóctones no nosso país e envolveu milhares de cidadãos voluntários que, com o seu activismo e abnegação, protegem a floresta, a biodiversidade e os nossos ecossistemas”.

Embora, em 2020, a pandemia tenha impossibilitado a participação dos voluntários, as árvores acabaram por ser plantas pela Quercus e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Texto editado por Amanda Ribeiro