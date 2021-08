Investigação conclui que governador de Nova Iorque assediou 11 mulheres

Uma investigação de cinco meses descobriu que o governador de Nova Iorque Andrew Cuomo assediou sexualmente várias mulheres, violando a lei federal e do estado e criando um “clima de medo” na sua administração, avançou a procuradora-geral Letitia James esta terça-feira.

O inquérito independente revelou que Cuomo agiu sem o consentimento das mulheres: abraçou, beijou, apalpou e fez comentários impróprios a um total de 11 mulheres, disse James. A procuradora-geral acrescentou que o gabinete do governador se tornara um “local de trabalho tóxico” que permitia a ocorrência de assédio.

As descobertas, detalhadas num relatório de 168 páginas, pode ser um golpe no futuro político de Cuomo e prejudicar a sua administração, apesar de o inquérito ter sido civil na sua natureza e não vai levar directamente a acusações criminais contra o governador.

“Estas 11 mulheres estavam num ambiente de trabalho tóxico e hostil. Devíamos acreditar nestas mulheres”, disse James, do Partido Democrata. “O que esta investigação revelou foi um padrão perturbador de comportamentos do governador do grande estado de Nova Iorque”, acrescentou a procuradora-geral.

Não houve comentários imediatos da administração do governador. Cuomo, de 63 anos, nega as acusações.

Carl Heastie, porta-voz da assembleia de Nova Iorque de maioria democrática que autorizou uma investigação de impeachment sobre a conduta de Cuomo, descreveu as descobertas do relatório como “perturbadoras” e disse que indicavam para “alguém não é apto para o cargo”.

A equipa de investigação falou com 179 pessoas, incluindo litigantes e antigos e actuais membros do executivo, disse James. A procuradora-geral continuou que a investigação revelou uma “imagem clara” do que apelidou de “clima de medo”, no qual Cuomo assediou sexualmente várias mulheres, muitas delas mais novas.

Letitia James abriu a investigação sobre as alegações depois de ter recebido um pedido formal da administração de Cuomo a 1 de Março para avançar com o inquérito, à medida que as acusações divulgadas publicamente aumentavam.

James nomeou duas pessoas externas para liderar a investigação: Joon Kim, antigo procurador federal e advogado em Manhattan, e Anne Clark, advogada especializada em direito laboral e com experiência em casos de assédio sexual.

Kim adiantou que o local de trabalho de Cuomo “era dominado por bullying, medo e intimidação”, onde colidir com o governador ou com alguns funcionários significava ser “posto de parte ou pior”.

O relatório mostrou que não foram encontradas explicações credíveis por parte de Cuomo sobre os eventos. Refere ainda que as “negações gerais e falta de memória quanto aos eventos específicos contrastavam com a firmeza, especificidade e corroboração das recordações das litigantes”.

Foi uma queda rápida em desgraçada para o governador. Cuomo tornou-se popular a nível nacional no ano passado nos primeiros momentos da pandemia de covid-19 ao apresentar-se como uma figura autoritária nas conferências de imprensa diárias. As acusações de assédio sexual surgiram depois de os democratas de Nova Iorque terem criticado Cuomo de governar através da intimidação.

Cuomo, divorciado e pai de três filhas adultas, foi eleito para três mandatos enquanto governador, tal como o seu pai, Mario Cuomo. E à semelhança do pai, Andrew Cuomo resistiu à tentação de concorrer à presidência dos EUA, apesar da especulação sobre as suas eventuais ambições nacionais.